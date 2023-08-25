Хотіли продати півмільйона підроблених доларів: у Києві викрили фальшивомонетників (фото)

В СБУ зазначили, що оптові партії підробок фігуранти збували через свої зв'язки в кримінальних колах. Купити фейкові долари можна було за 60% від їхньої ринкової вартості.

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Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію в трьох регіонах України, внаслідок якої нейтралізувала потужне угруповання фальшивомонетників. Вони планували продати в столиці півмільйона підроблених доларів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві розповіли, що затримали організатора групи на гарячому, коли він намагався збути пробну партію в розмірі 50 тис. доларів. Клієнтів для продажу оптових партій підробок учасники угруповання підшукували через власні зв'язки в кримінальних колах.

Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості.

Слідство з'ясувало, що незаконний бізнес організував мешканець Ужгорода, який залучив до нього двох спільників — жителів Києва та Львова.

Під час обшуків за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучено понад 70 тис. доларів США, з них 50 тис. — фальшивих. Крім того виявлено спеціальні техзасоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, вироби із золота та твори живопису з ознаками підробки.

Організатору угруповання повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання під час продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігурант перебуває під вартою. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру двом його спільникам.

Продаж фальшивих доларів Продаж фальшивих доларів Продаж фальшивих доларів Продаж фальшивих доларів

Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці викрили трьох осіб на виготовленні фальшивих документів, які видають підрозділи МВС України.

11 квітня в СБУ розповіли, що викрили в Запоріжжі кримінальне угруповання, яке допомагало громадянам РФ із легалізацією в Україні, виготовляючи їм фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в нашій країні. Основними клієнтами зловмисників були громадяни, причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств.