С помощью криптовалют "отмываются" миллиарды долларов, – Европол

От 4,5 до 5 миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют. Об этом сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, передает ZN.ua со ссылкой на ВВС.
"Ими не управляют центральные власти, поэтому полиция не может отслеживатьслеживать эти транзакции. Даже если они определят, что транзакции носят криминальный характер, они не могут заморозить активы, в отличие от традиционной банковской системы", – пояснил директор Европола Роб Уэйнрайт.
Казалось бы, названная чиновником сумма на первый взгляд мала, всего лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но на самом деле тенденция использования криптовалют в "отмывании" незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.
Уэйнрайт признал, что несмотря на все принимаемые меры, возможности службы в этом направлении по-прежнему значительно ограничены, так как в большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит деньги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.
Тяжелее всего дела обстоят с такими криптовалютами, как Monero или Zcash. Алгоритмы этих криптовалют позволяют значительно затруднить задачу правоохранителей по установлению отправителя или получателя транзакции.
Уэйнрайт считает, что те, кто предоставляет услуги по обмену криптовалют на наличные, должны проявить ответственность и сотрудничать с полицией .