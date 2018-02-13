С помощью криптовалют "отмываются" миллиарды долларов, – Европол

В большинстве случаев правоохранители не могут определить, кто, куда и зачем выводит деньги, и не могут локализовать преступника

От 4,5 до 5 миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют. Об этом сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт, передает ZN.ua со ссылкой на ВВС.

"Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может отслеживатьсле­жи­вать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить активы, в отличие от тра­ди­ци­он­ной бан­ков­ской си­сте­мы", – пояснил директор Европола Роб Уэй­нрайт.

Казалось бы, названная чиновником сумма на первый взгляд мала, всего лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но на самом деле тенденция использования криптовалют в "отмывании" незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.

Уэй­нрайт признал, что несмотря на все принимаемые меры, возможности службы в этом направлении по-прежнему значительно ограничены, так как в большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит деньги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.

Тя­же­лее всего дела об­сто­ят с та­ки­ми крип­то­ва­лю­та­ми, как Monero или Zcash. Ал­го­рит­мы этих крип­то­ва­лют поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но за­труд­нить за­да­чу пра­во­охра­ни­те­лей по уста­нов­ле­нию от­пра­ви­те­ля или по­лу­ча­те­ля тран­зак­ции.

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Уэй­нрайт считает, что те, кто предоставляет услуги по обмену криптовалют на наличные, должны проявить ответственность и сотрудничать с полицией .