"Ждем доказательств": Данилов ответил Европолу на обвинения в контрабанде оружия из Украины

Секретарь СНБО обратил внимание, что заявление Европола совпало по времени с началом российской информационной спецоперации. Ее цель — сорвать дальнейшие поставки оружия в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление пресс-секретаря Европола Яна Оп Ген Оорта, который заявил о наличии признаков контрабанды оружия из Украины. В своем Twitter Данилов обратил внимание на то, что информация о контрабанде совпала по времени с информационной операцией РФ "MakZim" по дискредитации Украины.

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"Обращаю внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины", — написал Данилов.

По его словам, цель российской спецоперации — сорвать дальнейшие поставки вооружения Украине.

Кроме того секретарь СНБО ожидает от официальных представителей Европола предоставления фактов и доказательств, подтверждающих справедливость подобных заявлений. Данилов со своей стороны пообещал, что если таковы будут Украина, как максимально заинтересованная сторона, будет немедленно реагировать.

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола с фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины", — заявил Данилов.

Комментарии советника главы ОП

В то же время, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что разгоняя слухи о якобы контрабанде оружия из Украины, российская пропаганда намеревается сыграть на страхах западного общества. По его словам, это связано с тем, что предоставляемое Западом дальнобойное оружие оказалось очень болезненным для российской армии.

Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня — сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя", — считает Подоляк.

Ранее сообщалось, что представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил, что его ведомство зафиксировало случаи продажи вооружения, поставляемого странами Запада Украине. По его словам были выявлены факты торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения на черном рынке.

Cекретарь СНБО Алексей Данилов 19 июля заявил, что Украина начала получать более дальнобойные снаряды для американских систем HIMARS. Он отметил, что в ближайшее время украинские военные ожидают от западных союзников именно те боеприпасы, которые имеют необходимую дальность поражения.