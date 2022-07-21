Есть признаки контрабанды оружия из Украины, — Европол

Представитель полицейского органа ЕС Ян Оп Ген утверждает, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием, которое поставлялось на нужды ВСУ.

Европейский полицейский орган Европол зафиксировал случаи продажи вооружения, поставляемого странами Запада Украине на фоне полномасштабного вторжения российских войск. Об этом в комментарии dpa сообщил пресс-секретарь ведомства Ян Оп Ген Оорт, передает Spiegel.

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По словам представителя Европола, выявлены случае торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения на черном рынке. Помимо этого, как говорится в публикации, у следователей из стран-членов Евросоюза есть свидетельства о торговле тяжелым вооружением.

"Есть риск того, что они попадут в руки организованной преступности или террористов", — сказал Оп Ген Оорт.

Издание напомнило, что ранее со ссылкой на конфиденциальный документ Европола о рисках утечки вооружения, поставляемого Украине, сообщил канал SWR.

"Преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе боевого", — цитировали журналисты соответствующее письмо.

Напомним, недавно спикер Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил, что у содружества нет оснований сомневаться в руководстве Украины. Так европейский чиновник прокомментировал информацию касательно возможной утечки западного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь заверил, что в условиях полномасштабной войны против РФ у Киева нет причин вывозить контрабандой оружие, поставляемое странами Запада.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников сообщила, что страны НАТО и ЕС хотят улучшить мониторинг поставок оружия в Украину. На фоне этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил народным депутатам Верховной Рады рассмотреть идею создания Временной специальной комиссии, которая будет заниматься контролем за использованием западного вооружения.