"Нам нужно выжить": Резников опроверг слухи о контрабанде западного оружия из Украины

По словам министра обороны, крупное вооружение оснащается GPS-трекерами, которые можно отследить со спутника. Также в Украине есть натовское ПО, отслеживающие назначение оружие.

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил против опасений, что западное оружие продается контрабандой. Об этом сообщает Financial TImes.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Резникова, Украина крайне заинтересована в том, чтобы сохранить все оборудование на сумму 10 млрд долларов, предоставленное западными союзниками.

"Нам нужно выжить. У нас нет причин вывозить контрабандой оружие из Украины", — заявил Резников.

Выступать с заявлением министр был вынужден после того как официальные лица из ЕС и НАТО заявили Financial Times о том, что они хотят, чтобы Киев лучше отслеживал поставки оружия из-за опасения контрабанды. Вместе с тем Резников отметил, что некоторые страны отправили наблюдателей для отслеживания потока поставленного оружия. Министр предложил сделать то же самое и другим странам.

Украина, по словам Резникова, использует натовское программное обеспечение для отслеживания назначения и использования оружия. К нему имеют доступ союзники по НАТО. Также разрабатываются две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО.

Исключается возможность кражи 155-гаубицы или ракетных систем. На них установлены GPS-трекеры, которые западные военные спутники могут отслеживать их местоположение.

Напомним, AFP писали, что в ЕС опасаются, что контрабандисты наводнят Европу оружием из Украины. Для пресечения этого на территории Молдовы планируют создать хаб.

Затем в FT заявили, что Европол опасается поставок западного оружия в руки ОПГ на черный рынок.