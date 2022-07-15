"Нам треба вижити": Резніков спростував чутки про контрабанду західної зброї з України

За словами міністра оборони, велике озброєння оснащується GPS-трекерами, які можна відстежити із супутника. Також в Україні є натовське програмне забезпечення, яке відстежує призначення зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков виступив проти побоювань, що західна зброя продається контрабандою. Про це повідомляє Financial Times.

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За словами Резнікова, Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб зберегти все обладнання на суму 10 млрд доларів, надане західними союзниками.

"Нам потрібно вижити. У нас немає причин вивозити контрабандою зброю з України", — заявив Резніков.

Виступати із заявою міністр був змушений після того, як офіційні особи з ЄС і НАТО заявили Financial Times про те, що вони хочуть, щоб Київ краще відстежував постачання зброї через побоювання контрабанди. Водночас Резніков зазначив, що деякі країни відправили спостерігачів для відстеження потоку надісланої зброї. Міністр запропонував зробити те саме й іншим країнам.

Україна, за словами Резнікова, використовує натовське програмне забезпечення для відстеження призначення та використання зброї. До нього мають доступ союзники з НАТО. Також розробляються дві інші системи стеження, які працюватимуть паралельно з програмним забезпеченням НАТО.

Виключається можливість крадіжки 155-гаубиці або ракетних систем. На них встановлені GPS-трекери, за якими західні військові супутники можуть відстежувати їхнє розташування.

Нагадаємо, AFP писали, що в ЄС побоюються, що контрабандисти наповнять Європу зброєю з України. Для запобіжного заходу на території Молдови планують створити хаб.

Потім у FT заявили, що Європол побоюється постачання західної зброї до рук ОЗУ на чорний ринок.