Є ознаки контрабанди зброї з України, — Європол

Представник поліцейського органу ЄС Ян Оп Ген стверджує, що зафіксовано випадки торгівлі вогнепальною зброєю, яка постачалася на потреби ЗСУ.

Європейський поліцейський орган Європол зафіксував випадки продажу озброєння, яке постачають країни Заходу Україні на тлі повномасштабного вторгнення російських військ. Про це у коментарі dpa повідомив речник відомства Ян Оп Ген Оорт, передає Spiegel.

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За словами представника Європолу, виявлено випадки торгівлі вогнепальною зброєю та товарами військового призначення на чорному ринку. Крім цього, як йдеться у публікації, слідчі з країн-членів Євросоюзу мають свідчення про торгівлю важким озброєнням.

"Є ризик того, що вони потраплять до рук організованої злочинності чи терористів", — сказав Оп Ген Оорт.

Видання нагадало, що раніше з посиланням на конфіденційний документ Європолу про ризики витоку озброєння, яке постачається Україні, повідомив канал SWR.

"Злочинні мережі діють у регіоні та здійснюють або планують контрабанду значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, зокрема бойової", — цитували журналісти відповідний лист.

Нагадаємо, нещодавно спікер Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що у співдружності немає підстав сумніватися в керівництві України. Так європейський чиновник прокоментував інформацію щодо можливого витоку західної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков зі свого боку запевнив, що в умовах повномасштабної війни проти РФ Київ не має причин вивозити контрабандою зброю, що поставляється країнами Заходу.

Раніше британська газета Financial Times з посиланням на двох західних чиновників повідомила, що країни НАТО та ЄС хочуть покращити моніторинг постачання зброї до України. На тлі цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував народним депутатам Верховної Ради розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься контролем використання західного озброєння.