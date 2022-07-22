"Чекаємо на докази": Данілов відповів Європолу на звинувачення в контрабанді зброї з України

Секретар РНБО звернув увагу, що заява Європолу співпала за часом із початком російської інформаційної спецоперації. Її мета — зірвати подальше постачання зброї в Україну.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяву речника Європолу Яна Оп Ген Оорта, який заявив про наявність ознак контрабанди західної зброї з України. У своєму Twitter Данілов звернув увагу на те, що інформація про контрабанду збіглася за часом із інформаційною операцією РФ MakZim з дискредитації України.

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"Звертаю увагу, що публікація про "контрабанду зброї" в західних ЗМІ збігається в часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim із дискредитації України", — написав Данілов.

За його словами, мета російської спецоперації — зірвати подальше постачання озброєння Україні.

Крім того, секретар РНБО очікує від офіційних представників Європолу надання фактів і доказів, що підтверджують справедливість подібних заяв. Данілов зі свого боку пообіцяв, що якщо такі будуть, Україна як максимально зацікавлена сторона негайно реагуватиме.

"Очікуємо на предметну розмову з офіційними представниками Європолу з фактами й доказами заяв про існуючі нібито випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України", — заявив Данілов.

Коментарі радника голови ОП

Водночас радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що, розганяючи чутки про нібито контрабанду зброї з України, російська пропаганда має намір зіграти на страхах західного суспільства. За його словами, це пов'язано з тим, що далекобійна зброя, що надається Заходом, виявилася дуже болючою для російської армії.

"Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні — зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера та користувача", — вважає Подоляк.

Раніше повідомлялося, що представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив, що його відомство зафіксувало випадки продажу озброєння, яке постачають країни Заходу Україні. За його словами, були виявлені факти торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення на чорному ринку.

Секретар РНБО Олексій Данілов 19 липня заявив, що Україна почала отримувати далекобійніші снаряди для американських систем HIMARS. Він зазначив, що найближчим часом українські військові очікують від західних союзників саме боєприпаси, які мають необхідну дальність ураження.