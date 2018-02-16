Российский ВТБ закрывает отделения в Украине

Один или два офиса останутся только в Киеве

Российский банк ВТБ массово закрывает отделения в Украине. К лету руководство оставит только один или два офиса в Киеве. Об этом сообщил президент-председатель правления банка Андрей Костин, передает РИА Новости.

"Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве", - сказал он.

"Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками", - добавил Костин.

Напомним, в Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы). Все они с 23 марта находятся под санкциями.