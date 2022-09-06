Имущество на 2 млрд руб: как семья генерала ФСБ отмывает деньги на госзакупках, – СМИ

Михаил Щекин руководит службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечает за закупки. Спецслужбисту принадлежит элитное жилье, включая особняк на Лубянке, и роскошные автомобили.

Семья руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ генерала Михаила Щекина владеет имуществом общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Им принадлежат элитные квартиры, особняк на Лубянке и роскошные автомобили. Об этом в своем расследовании пишет издание The Insider.

Журналисты установили, что "завхозу" ФСБ, отвечающему за закупки российской спецслужбы, принадлежат:

201-метровая квартира в московском ЖК "Итальянский квартал" (рыночная стоимость – 270 млн руб);

112-метровая квартира рядом с дворцом спорта "Динамо" в Москве (35 млн руб);

трехкомнатная квартира на Олимпийском проспекте (20 млн);

небольшая квартира в хрущевке на Сущевском валу (15 млн);

двухуровневая квартира в ЖК "Ласточкино Гнездо" (около 180 млн руб);

197,3 кв. м в ЖК "Золотые ключи 2" (110 млн);

таунхаус на улице Воротынской (45 млн);

202-метровая квартира рядом с метро "Цветной бульвар" (160 млн);

несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.

[ + – ] Семья Щекиных владеет 201-метровой квартирой в ЖК "Итальянский квартал" в Москве. Фото: The Insider

При этом спецслужбист владеет элитными автомобилями, в его гараже стоят Lexus, два Porsche Cayenne, два Bentley Continental и восемь Mercedes-Benz.

Таким образом, личное имущество семьи Щекиных, вместе с автопарком, можно оценить в 1 млрд руб.

Как генерал ФСБ отмывает деньги

По информации расследователей, все махинации генерал ФСБ также осуществляет при помощи членов семьи – на его детей оформлены компании, осваивающие государственные заказы. Так, к примеру, его дочери Анастасии Задориной принадлежат 35% ООО "Заспорт", которое на госзакупках освоило 2 млрд руб. При этом только в 2022 году компания получила больше миллиарда рублей. Самым крупным контрактом стали поставки спецодежды для сотрудников метро в Москве.

[ + – ] Глава ВТБ Андрей Костин – партнер Щекиных в делах.

Партнером семьи ФСБшника в делах выступает глава банка ВТБ Андрей Костин.

Шекины также сотрудничали с фигурантами нескольких уголовных дел в Европе Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым, которых называют "отмывщиками" денег криминала.

Винодельня в оккупированном Крыму

Через несколько дней после начала полномасштабной войны с Украиной Анастасия Задорина зарегистрировала в оккупированном Крыму компанию "Винная история". Россиянка намерена заложить виноградники в Сакском районе и производить 3 миллиона бутылок вина в год.

[ + – ] Дочери Михаила Щекина – Юлия Тихомирова и Анастасия Задорина.

Напомним, ФБР провело обыск в домах российского миллиардера Виктора Вексельберга в Майами и Нью-Йорке. Детективы обыскали имущество соратника Путина и председателя совета директоров группы компаний "Ренова". Олигарх Виктор Вексельберг с марта находится под американскими санкциями.