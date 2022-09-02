ФБР провела обыск в домах российского миллиардера Вексельберга в Майами и Нью-Йорке, – СМИ

Детективы обыскали имущество соратника Путина и председателя совета директоров группы компаний "Ренова". Олигарх Виктор Вексельберг с марта находится под американскими санкциями.

Вчера, 1 сентября, ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в домах, которые могут быть связаны с российским олигархом и союзником Владимира Путина Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Детективы побывали в его доме на Фишер-Айленде в Майами, в поместье в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), а также в квартире на Парк-авеню на Манхэттене. Как уточняется, оттуда полицейские вынесли несколько коробок.

В официальных инстанциях в США причины обысков пока не комментируют.

Российский предприниматель из окружения Путина также является объектом расследования министерства юстиции США по обвинению в банковском мошенничестве. Никаких обвинений по этому делу пока не предъявлено.

Виктор Вексельберг – под санкциями с 2018 года

Виктор Вексельберг с марта 2022 года находится под санкциями США в связи с войной в Украине.

До этого санкции против него вводились еще в апреле 2018 года США из-за его предполагаемой причастности к вмешательству в американские выборы. Все его активы в США заморозили, американским компаниям запрещено сотрудничать с олигархом из страны-агрессора.

Возглавляемая Вексельбергом группа компания "Ренова" включает в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и ряд других активов.

Арест суперяхты Вексельберга

11 марта Министерство финансов США сообщило о своем намерении заблокировать активы Виктора Вексельберга, включая яхту Tango и самолет Airbus A319, в связи с полномасштабным военным вторжением РФ в Украину.

В апреле по запросу США в Испании действительно арестовали яхту олигарха стоимостью $90 млн. Это был первый случай, когда имущество российского олигарха арестовали по запросу Вашингтона. До этого европейские страны, задерживая яхты подсанкционных олигархов, действовали по собственной инициативе.

[ + – ] Арест суперяхты вексельберга в Испании.

Напомним, вчера, 1 сентября, в Италии арестовали 11 вилл близкого к Путину российского олигарха Кантора. Европейский совет распорядился арестовать имущество Вячеслава Кантора еще в апреле 2022 года. На распоряжение ведомства потребовалось 4 месяца.