ФБР провела обшук у будинках російського мільярдера Вексельберга в Маямі та Нью-Йорку, – ЗМІ

Детективи обшукали майно соратника Путіна та голови ради директорів групи компаній "Ренова". Олігарх Віктор Вексельберг із березня перебуває під американськими санкціями.

Учора, 1 вересня, ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США провели обшуки в будинках, які можуть бути пов'язані з російським олігархом та союзником Володимира Путіна Віктором Вексельбергом. Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Детективи побували в його будинку на Фішер-Айленді в Маямі, у маєтку в Саутгемптоні (штат Нью-Йорк), а також у квартирі на Парк-авеню на Манхеттені. Як уточнюється, звідти поліція винесла кілька коробок.

В офіційних інстанціях у США причини обшуків поки не коментують.

Російський підприємець з оточення Путіна також є об'єктом розслідування міністерства юстиції США за звинуваченням у банківському шахрайстві. Жодних звинувачень у цій справі поки не пред'явлено.

Віктор Вексельберг — під санкціями з 2018 року

Віктор Вексельберг із березня 2022 року перебуває під санкціями США у зв'язку з війною в Україні.

До цього санкції проти нього запроваджували ще у квітні 2018 року США через його ймовірну причетність до втручання в американські вибори. Всі його активи у США заморозили, американським компаніям заборонено співпрацювати з олігархом із країни-агресора.

Очолювана Вексельбергом група компанія "Ренова" включає металургійні, гірничодобувні, технологічні та ряд інших активів.

Арешт супер'яхти Вексельберга

11 березня Міністерство фінансів США повідомило про свій намір заблокувати активи Віктора Вексельберга, включаючи яхту Tango та літак Airbus A319 у зв'язку з повномасштабним воєнним вторгненням РФ в Україну.

У квітні на запит США в Іспанії дійсно заарештували яхту олігарха вартістю $90 млн. Це був перший випадок, коли майно російського олігарха заарештували на запит Вашингтона. До цього європейські країни, затримуючи яхти підсанкційних олігархів, діяли з власної ініціативи.

[ + – ] Арешт супер'яхти Вексельберга в Іспанії

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, в Італії заарештували 11 вілл близького до Путіна російського олігарха Кантора. Європейська рада розпорядилася заарештувати майно В'ячеслава Кантора ще у квітні 2022 року. На розпорядження відомства знадобилося 4 місяці.