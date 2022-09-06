Майно на 2 млрд руб.: як сім'я генерала ФСБ відмиває гроші на держзакупівлях, — ЗМІ

Михайло Щекін керує службою забезпечення діяльності ФСБ та відповідає за закупівлі. Спецслужбісту належить елітне житло, зокрема особняк на Луб'янці та розкішні автомобілі.

Сім'я керівника служби забезпечення діяльності ФСБ генерала Михайла Щекіна володіє майном загальною вартістю понад два мільярди рублів. Їм належать елітні квартири, особняк на Луб'янці та розкішні автомобілі. Про це у своєму розслідуванні пише видання The Insider.

Журналісти встановили, що "завгоспу" ФСБ, який відповідає за закупівлі російської спецслужби, належать:

201-метрова квартира в московському ЖК "Італійський квартал" (ринкова вартість — 270 млн руб.);

112-метрова квартира поруч із палацом спорту "Динамо" у Москві (35 млн руб);

трикімнатна квартира на Олімпійському проспекті (20 млн.);

невелика квартира у хрущовці на Сущівському валу (15 млн);

дворівнева квартира в ЖК "Ластівчине Гніздо" (близько 180 млн руб);

197,3 кв. м у ЖК "Золоті ключі 2" (110 млн);

таунхаус на вулиці Воротинській (45 млн);

202-метрова квартира поряд з метро "Кольоровий бульвар" (160 млн);

кілька земельних ділянок у Одинцовському районі Підмосков'я.

[ + – ] Родина Щокіних володіє 201-метровою квартирою у ЖК "Італійський квартал" у Москві. Фото: The Insider

При цьому працівник спецслужби володіє елітними автомобілями, в його гаражі стоять Lexus, два Porsche Cayenne, два Bentley Continental і вісім Mercedes-Benz.

Таким чином, особисте майно сім'ї Щокіних разом з автопарком можна оцінити в 1 млрд руб.

Як генерал ФСБ відмиває гроші

За інформацією розслідувачів, усі махінації генерал ФСБ також здійснює за допомогою членів сім'ї — на його дітей оформлено компанії, які освоюють державні замовлення. Приміром, його дочці, Анастасії Задоріній, належать 35% ТОВ "Заспорт", яке на держзакупівлях освоїло 2 млрд руб. При цьому лише у 2022 році компанія отримала понад мільярд рублів. Найбільшим контрактом стали постачання спецодягу для працівників метро у Москві.

[ + – ] Глава ВТБ Андрій Костін – партнер Щекіних у справах.

Партнером сім'ї ФСБшника у справах виступає голова банку ВТБ Андрій Костін.

Щекіни також співпрацювали з фігурантами кількох кримінальних справ у Європі Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокарєвим, яких називають "відмивниками" грошей криміналу.

Виноробня в окупованому Криму

За кілька днів після початку повномасштабної війни з Україною Анастасія Задоріна зареєструвала в окупованому Криму компанію "Винна історія". Росіянка має намір закласти виноградники у Сакському районі та виробляти 3 мільйони пляшок вина на рік.

[ + – ] Дочки Михайла Щекіна – Юлія Тихомирова та Анастасія Задоріна.

Нагадаємо, ФБР провело обшук у будинках російського мільярдера Віктора Вексельберга в Маямі та Нью-Йорку. Детективи обшукали майно соратника Путіна та голови ради директорів групи компаній "Ренова". Олігарх Віктор Вексельберг із березня перебуває під американськими санкціями.