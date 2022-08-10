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Мир

В обход санкций. В Турции стали принимать карты российских банков, — СМИ

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До недавнего времКарты системы "Мир" подсанкционных российских банков принимают только восемь стран

Пока расчеты не касаются доллара, турецкие банки не сильно рискуют попасть под вторичные санкции. Возможно, американцы вообще не в курсе таких операций.

Турецкие банки, которые подписали соглашение с российской платежной системой "Мир", стали принимать карты подсанкционных российских банков, среди которых, в частности, "Сбербанк" и ВТБ, пишет "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что раньше банки всего мира опасались работать с банками, попавшими под блокирующие санкции США (SDN-List). Также они не хотели обслуживать карты российских эмитентов. Однако находящиеся в Турции российские туристы рассказали, что пользуются во время отдыха картами "Мир", снимая наличные в турецких лирах.

По данным журналистов, сейчас карты "Мир" подсанкционных банков обслуживают банки восьми стран и двух непризнанных "республик": Турции, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии. О том, что ими можно пользоваться в других странах, раньше информации не было. Между тем, система "Мир", которую в России создали в качестве альтернативы международным платежным системам, стала широко распространенной: выпущено 125,5 млн карт.

В "Сбербанке" сообщили, что карты "Мир" в Турции принимают в рамках соглашений с НСПК (оператор ПС "Мир"). Однако отдельные игроки могут по своему усмотрению ограничивать операции. Эксперты отмечают, что, заключив соглашение, банки обязаны принимать "Мир", однако из-за антироссийских санкций могут игнорировать свои обязательства, в том числе из-за опасений попасть под вторичные санкции.

"Многое зависит от вида операции с картой. Если снимались доллары, то проблемы, наверное, могут быть,— говорит руководитель санкционной практики АБ "А-Про" Екатерина Макеева.— Если лиры или оплата проводилась в рублях, то маловероятно, при всем стремлении США к экстерриториальности какая-то связь с американской экономикой должна быть".

Однако эксперты отмечают, что пока не поступало сообщений о том, что какой-либо банк попал под вторичные из-за обслуживания карт "Мир". Они не исключают, что эта деятельность пока остается незамеченной американским регулятором.

Напомним, накануне переговоров президентов России и Турции, которые прошли в Сочи 5 августа, американские журналисты сообщили о том, что в Кремле надеются убедить Турцию помочь обойти санкции в сфере финансов и энергетики.

Также стало известно, что Турция пропускает российские корабли с вооружением через пролив Босфор. Оружие доставляют в Черное море на торговых судах, в том числе на тех, которые находятся под санкциями США.