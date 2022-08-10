Турция пропускает российские корабли с вооружением через Босфор, — Bloomberg

На фоне санкций среди новых союзников Кремль, по данным журналистов, рассматривает Иран и Северную Корею, которые теоретически могут поставлять россиянам беспилотники и артиллерийские орудия.

Россия использует торговые корабли для транспортировки вооружения, которое может быть задействовано в ходе войны в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты отмечают, что в конце июля торговое судно, которое находится под санкциями США, прошло через пролив Босфор на пути из Сирийской Республики в Россию. Сотрудники европейского разведывательного ведомства, которые отслеживали корабль Sparta II, утверждают, что он перевозил вооружение для нужд ВС РФ.

"Проход корабля в черноморский порт Новороссийск подчеркивает усилия Кремля по привлечению ресурсов для вторжения, которое продолжается уже шестой месяц, поскольку линии снабжения сокращаются под давлением крупнейшей военной кампании в Европе со времен Второй мировой войны. В то время как Украина получила миллиарды долларов и оружие от США и Европы, чтобы помочь защитить себя, Россия вынуждена полагаться на свои собственные ресурсы для поддержки фронтовых сил", — говорится в материале Bloomberg.

Осведомленный собеседник журналистов заявил, что Россия, по мнению правительства США, использует торговые корабли для транспортировки вооружения. Судно Sparta II, вероятно, доставило военный груз из сирийского порта Тартус, после чего его смогли идентифицировать в Новороссийске при рагрузке.

Более того, как пишет Bloomberg, находящееся под санкциями США судно смогло пройти через Босфор без каких-либо помех со стороны Турции, которая, в свою очередь, является членом НАТО. Чиновники на условиях анонимности в общении с журналистами отметили, что Кремль с помощью кораблей, связанных с компанией "Оборонлогистика", перевозил вооружение по аналогичным маршрутам еще в 2021 году.

Турецкий чиновник, комментируя ситуацию, предупредил, что Анкара будет досматривать судна лишь в том случае, если есть наводка от спецслужб или существуют подозрения в совершении правонарушения.

Неся большие потери в Украине, руководство России, по данным Bloomberg, ищет новых военных союзников. В этом вопросе Москва обращалась к Ирану, пытаясь приобрести партию боевых беспилотников. Источником для поставки артиллерийских орудий также может стать Северная Корея, которая признала "Л/ДНР" независимыми "государствами".

"Российские поставки из Сирии, вероятно, вливаются в общую логистику, поскольку Новороссийск используется для пополнения запасов на базах в соседнем Крыму… Россия перебросила значительное количество войск в Крым в рамках подготовки к развертыванию на юге Украины. По меньшей мере восемь батальонных тактических групп, насчитывающих от 800 до 1000 солдат, были переброшены из восточного Донбасса, что усилило давление на маршруты материально-технического снабжения. Вместо широкомасштабного наступления Украина, возможно, стремится заманить российские силы в район Херсона, где они будут более уязвимы для атаки", — говорится в материале агентства.

[ + – ] Турция пропускает российские корабли с вооружением через пролив Босфор

Стоит отметить, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против Турции, которая, по мнению Брюсселя, помогает России обходить международные ограничения.

Напомним, на фоне колоссальных потерь в России сформировали 40 "добровольческих" батальонов. Наемникам предлагают ежемесячные выплаты от 130 до 300 тысяч рублей взамен на участие в боевых действиях на территории Украины.

Военная разведка Великобритании предупреждала, что в РФ сформировали 3-й армейский корпус, который будут задействовать в боевых действиях в Украине на фоне больших потерь ВС РФ.