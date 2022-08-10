Туреччина пропускає російські кораблі з озброєнням через Босфор, — Bloomberg

На тлі санкцій серед нових союзників Кремль, за даними журналістів, розглядає Іран і Північну Корею, які теоретично можуть постачати росіянам безпілотники й артилерійські гармати.

Росія використовує торговельні кораблі для транспортування озброєння, яке може бути задіяне під час війни в Україні. Про це пише агентство Bloomberg.

Журналісти зазначають, що наприкінці липня торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло через протоку Босфор на шляху із Сирійської Республіки до Росії. Співробітники європейського розвідувального відомства, які відстежували корабель Sparta II, стверджують, що він перевозив озброєння для потреб ЗС РФ.

"Прохід корабля у чорноморський порт Новоросійськ наголошує на зусиллях Кремля щодо залучення ресурсів для вторгнення, яке триває уже шостий місяць, оскільки лінії постачання скорочуються під тиском найбільшої військової кампанії в Європі з часів Другої світової війни. У той час як Україна отримала мільярди доларів і зброю від США та Європи, щоб допомогти захистити себе, Росія змушена покладатися на власні ресурси для підтримки фронтових сил", — йдеться в матеріалі Bloomberg.

Поінформований співрозмовник журналістів заявив, що Росія, на думку уряду США, використовує торгові кораблі для транспортування озброєння. Судно Sparta II, ймовірно, доставило військовий вантаж із сирійського порту Тартус, після чого його змогли ідентифікувати в Новоросійську під час розвантаження.

До того ж, як пише Bloomberg, судно, яке знаходиться під санкціями США, змогло пройти через Босфор без жодних перешкод із боку Туреччини, яка, зі свого боку, є членом НАТО. Чиновники на умовах анонімності у спілкуванні із журналістами зазначили, що Кремль за допомогою кораблів, пов'язаних із компанією "Оборонлогістика", перевозив озброєння за аналогічними маршрутами ще в 2021 році.

Турецький чиновник, коментуючи ситуацію, попередив, що Анкара доглядатиме судна лише в тому випадку, якщо є наведення від спецслужб або підозрюються у скоєнні правопорушення.

Зазнаючи великих втрат в Україні, керівництво Росії, за даними Bloomberg, шукає нових військових союзників. У цьому питанні Москва зверталася до Ірану, намагаючись придбати партію бойових безпілотників. Джерелом для постачання артилерійських знарядь також може стати Північна Корея, яка визнала "Л/ДНР" незалежними "державами".

"Російські поставки із Сирії, ймовірно, вливаються в загальну логістику, оскільки Новоросійськ використовується для поповнення запасів на базах у сусідньому Криму... Росія перекинула значну кількість військ до Криму в межах підготовки до розгортання на півдні України. Щонайменше вісім батальйонних тактичних груп, що налічують від 800 до 1 000 солдат було перекинуто зі східного Донбасу, що посилило тиск на маршрути матеріально-технічного постачання. Замість широкомасштабного наступу Україна, можливо, прагне заманити російські сили в район Херсона, де вони будуть більш уразливими для атаки", — йдеться у матеріалі агенції.

[ + – ] Туреччина пропускає російські кораблі з озброєнням через протоку Босфор

Варто зазначити, що в Євросоюзі розглядають можливість запровадження санкцій проти Туреччини, яка, на думку Брюсселя, допомагає Росії оминати міжнародні обмеження.

Нагадаємо, на тлі колосальних втрат у Росії сформували 40 "добровольчих" батальйонів. Найманцям пропонують щомісячні виплати від 130 до 300 тисяч рублів замість участі в бойових діях на території України.

Військова розвідка Великої Британії попереджала, що в РФ сформували 3-й армійський корпус, який задіюватимуть у бойових діях в Україні на тлі великих втрат ЗС РФ.