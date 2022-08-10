В обхід санкцій. У Туреччині почали приймати карти російських банків, — ЗМІ

Поки розрахунки не стосуються долара, турецькі банки не надто ризикують потрапити під вторинні санкції. Можливо, американці взагалі не знають таких операцій.

Турецькі банки, які підписали угоду з російською платіжною системою "Мир", почали приймати карти підсанкційних російських банків, серед яких, зокрема, "Сбербанк" та ВТБ, пише "Коммерсант".

Видання зазначає, що раніше банки всього світу побоювалися працювати з банками, які потрапили під блокуючі санкції США (SDN-List). Також вони не хотіли обслуговувати карти російських емітентів. Однак російські туристи, що знаходяться в Туреччині, розповіли, що користуються під час відпочинку картами "Мир", знімаючи готівку в турецьких лірах.

За даними журналістів, зараз карти "Мир" підсанкційних банків обслуговують банки восьми країн та двох невизнаних "республік": Туреччини, В'єтнаму, Вірменії, Узбекистану, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Південної Осетії та Абхазії. Про те, що ними можна користуватися в інших країнах, раніше не було інформації. Тим часом система "Мир", яку в Росії створили як альтернативу міжнародним платіжним системам, стала широко поширеною: випущено 125,5 млн карт.

У "Сбербанку" повідомили, що карти "Мир" у Туреччині приймають у межах угод з НСПК (оператор ПС "Мир"). Проте окремі гравці можуть на власний розсуд обмежувати операції. Експерти зазначають, що, уклавши угоду, банки зобов'язані приймати "Мир", проте через антиросійські санкції можуть ігнорувати свої зобов'язання, зокрема через побоювання потрапити під вторинні санкції.

"Багато залежить від виду операції з карткою. Якщо знімалися долари, то проблеми, напевно, можуть бути, — каже керівник санкційної практики АБ "А-Про" Катерина Макєєва. — Якщо ліри або оплата проводилася в рублях, то малоймовірно, при всьому прагненні США до екстериторіальності, якийсь зв'язок з американською економікою має бути".

Проте експерти зазначають, що поки що не надходило повідомлень про те, що якийсь банк потрапив під вторинні через обслуговування карток "Мир". Вони не виключають, що ця діяльність поки що залишається непоміченою американським регулятором.

Нагадаємо, напередодні переговорів президентів Росії та Туреччини, які пройшли у Сочі 5 серпня, американські журналісти повідомили про те, що у Кремлі сподіваються переконати Туреччину допомогти обійти санкції у сфері фінансів та енергетики.

Також стало відомо, що Туреччина пропускає російські кораблі із озброєнням через протоку Босфор. Зброю доставляють до Чорного моря на торговельних судах, зокрема на тих, що перебувають під санкціями США.