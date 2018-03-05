Дикий мёд. Готовы ли в мире покупать украинскую сладость

Сегодня основными импортёрами мёда на глобальных рынках являются Европа и США. Но конкуренция на мировом рынке растёт, и украинские экспортёры мёда уже присматриваются к новым странам-покупателям.

Курс на Европу

Мёд в Украине сегодня производят в основном частные пасечники. Их в стране около 400 тыс. Сколько у них пчелиных семей, какой объём производства, точно сказать не берётся никто.

"Учитывая специфику учёта, а также тот факт, что около 98% мёда производится в домохозяйствах, сказать на сколько точно вырос объём производства достаточно сложно", — поясняет Анна Бурка, национальный консультант Продовольственной организации ООН (ФАО).

По её словам, объёмы экспорта и внутреннего потребления позволяют говорить, что в 2016 году в Украине произвели около 100 тыс. т мёда

Более половины украинского мёда идет на экспорт. Легче всего торговать с европейскими странами. Тут и логистика проще, и культура потребления схожа.

"Тренд сломился лет шесть назад, когда в Европе заговорили о качестве китайского мёда и ввели более серьёзные барьеры по соотношению физико-химических показателей и нормам содержания антибиотиков. Тогда большая часть китайского мёда стала непроходной для европейского рынка. Украина зашла на этот рынок с более качественным продуктом", — говорит Владимир Шкляр, СЕО Biotec Group.

Частично спрос на украинский мёд со стороны европейцев стимулировали квоты на беспошлинную продажу мёда. После подписания договора об Ассоциации с ЕС Украина получила возможность продавать на особых условиях 5 тыс. т продукта.

"Это примерно 10% экспорта украинского мёда. В 2017 году уже около 8 тыс. т мёда без пошлин экспортировали в ЕС. Экспорт растёт", - считает Александр Почкун, генеральный директор "Бейкер Тилли Украина".

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Более половины украинского мёда идет на экспорт. Легче всего торговать с европейскими странами

При этом Владимир Шкляр считает, что беспошлинный мёд европейцам покупать интересно, но для ЕС важнее иметь возможность в первую очередь получать качественный мёд по приемлемой цене. Обеспечение этого требования сегодня ложится на плечи экспортёров.

"Самое страшное — повышенное содержание в мёде антибиотиков, выявить которые визуально нельзя, и не всегда это можно сделать в лаборатории", — поясняет Шкляр.

Повышенное содержание антибиотиков в мёде может быть из-за того, что лечение пчёл происходит с нарушением норм. Или же насекомое самостоятельно находит источник таких препаратов. Так бывает, если, к примеру, рядом с пасекой держат кур-бойлеров, которым в воду часто добавляют антибиотики. Если пчела выпьет такой воды, это может негативно отразиться на качестве мёда.

Анна Бурка говорит, что именно строгие правила к качеству мёда со стороны ЕС заставили многие компании-экспортёры создавать на предприятиях собственные лаборатории.

"На данный момент каждая компания — экспортёр мёда проводит необходимые анализы на каждую входящую и исходящую партию мёда", — говорит национальный консультант ФАО.

Многие экспортёры проводят анализы в своих лабораториях или обращаются к услугам независимых тестировщиков. Часто такие анализы проводятся в нескольких лабораториях на разных этапах: покупка у заготовителя, поставка на склад временного хранения, отправка покупателю.

"Итоговый анализ делаем в немецкой независимой лаборатории", — добавляет Владимир Шкляр.

Чей мёд?

Нередко экспортёрам приходится отказываться от покупки крупнотоннажных партий, поскольку там есть антибиотик, но понять, от какого именно пасечника пришёл продукт с этим препаратом, невозможно. В Украине нет системы прослеживания в медовом бизнесе.

"Нужны стандарты для отрасли, которые позволили бы производить мёд прогнозируемого качества. Без этого наш мёд буде дешеветь. Другие страны могут продавать такой же мёд, но дороже, поскольку у них есть прослеживаемость производства", — отмечает Владимир Шкляр.

По его словам, многие пчеловоды не регистрируют свои пасеки, не всегда подают настоящие документы, поэтому понять, откуда взялся тот или иной объём мёда, невозможно. В правительстве говорят о том, что нужно стандартизировать отрасль и приводить её к европейским стандартам ведения бизнеса.

Украинский мёд по большей части подсолнечный. Он имеет свойство быстро засахариваться, а значит, его нужно дорабатывать, чтобы он оставался жидким

"Я не верю в государственное регулирование. Мы можем регистрировать пасеки, но, к сожалению, в украинских условиях это приобретает формат шлагбаума на входе в интересные бизнес-зоны. Здесь должны быть рыночные способы регулирования", — не соглашается с тем, что стандартизация — это задача государства, Александр Почкун.

Он уверен, что участники рынка должны самостоятельно выстроить эту систему, опираясь на сохранение репутации и долгосрочные подходы к сотрудничеству.

Пока вопросы реформирования отрасли в зачаточной стадии, украинские экспортёры видят для себя только два пути повышения эффективности медового бизнеса. Первый — увеличение качества продукции, за которую можно будет получать более высокие цены. Второй — увеличение объёмов поставок, несмотря на снижение цены. Такой тактики намерен придерживаться Сергей Грынь, гендиректор Украинской медовой компании. Он считает, что цена на украинский мёд почти наверняка будет падать.

"Конкуренция жёсткая, мы начали проигрывать Индии, Вьетнаму и другим поставщика. Пасечники плохо относятся к перспективе снижения цен, но с другой стороне, бизнес Украины — зарабатывать на объёме, а не на высокой марже", — считает экспортёр.

Тут всё дело в том, что украинский мёд по большей части подсолнечный. Он имеет свойство быстро засахариваться, а значит, его нужно дорабатывать, чтобы он оставался жидким. Именно такой мёд предпочитает Европа. При этом дорого платить покупатель готов за монофлерный мёд (гречишный, липовый, акациевый). Такого в Украине на экспорт продают немного.

Как бы то ни было, большинство украинских поставщиков сладкого продукта предпочитают работать с Европой, но в ряде компаний уже задумываются о поставках продукта в юго-восточную Азию, Японию, возможно, Африку. Готов покупать мёд и Китай. Но принципиально рентабельность экспорта украинского мёда выход на новые рынки не изменит. Это будет возможно только при продажах фасованной продукции, а это уже сложнее. Хотя бы потому, что конкуренция на рынке переработанных продуктов очень сильна.