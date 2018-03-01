Киев официально предупредил Брюссель об отказе Москвы выполнять решение Стокгольма

История 2009 года не повторится. Шантаж больше не работает, - заявила Елена Зеркаль

Украина официально предупредила Евросоюз об отказе России выполнять решение Стокгольмского арбитража о транзите газа.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

По словам Зеркаль, сегодняшние действия Газпрома относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в который раз доказывает свою недоброчестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", - сообщила она.

Кроме того, Зеркаль сообщила, что Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - заявила заместитель главы МИД Украины.

Отметим, сегодня пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что Газпром с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, что соответствует бы хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Напомним, Газпром отказался поставлять газ в Украину.