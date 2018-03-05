Киев требует от Москвы компенсировать переплату за экстренную закупку газа в Европе

Газпром должен заплатить за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте

НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского Газпрома компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газ в подземных хранилищах не решает проблему дефицита

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от Газпрома (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена Газпрому для компенсации", - заявил Витренко.

По его словам, теперь Газпром должен выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден.

Напомним, Киев, Москва и Брюссель провели первые консультации по газовому конфликту.