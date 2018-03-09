Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на миллиард евро

Европейская комиссия поддержала решение предоставить Украине транш в размере 1 млрд евро. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что макрофинансовая помощь будет направлена на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ.

"Украина продолжает пользоваться политической и финансовой поддержкой Европейского Союза для своих усилий по реформе. За последние несколько лет многое было достигнуто…", - заявил комиссар Пьер Москович, ответственный за экономические и финансовые вопросы, налогообложение и таможню.

Все выплаты по программе макрофинансовой помощи будут обусловлены внедрением реформ, направленных "на устранение уязвимостей, выявленных в украинской экономике". Речь идет, в том числе, об активизации борьбы с коррупцией.

Напомним, "американские друзья Украины" призвали завершить антикоррупционную реформу.