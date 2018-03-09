Украинцы перестали гуглить криптовалюты

В 2018 году некоторые криптовалюты сильно потеряли в стоимости. Одна из самых "хайповых" - оригинальная криптовалюта биткоин - с рекордных 20 000 долларов просела ниже 9 000 долларов, тем самым ударив по инвесторам, которые зашли на этот рынок по значительно более высокой цене.

С тех пор как вертикальный рост сменился падением, прямопропорционально снизился и интерес украинцев к криптовалютам и биткоину, пишет портал Аin.ua.



Так, количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.



С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалют в Google.

Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов в два раза меньше, чем в декабре.



Сегодня в поисковых топах по Украине - "Паралимпийские игры" и "8 марта".

Напомним, исследователи из международного банка Citibank в январе опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику. По их мнению, это "пузырь", который может в любой момент лопнуть и нанести существенный вред мировой экономике. Особенно при этом пострадают развивающиеся страны, и Украина - в пятерке самых уязвимых.



Ранее создателя биткоина обвинили в мошенничестве на более чем $5 млрд.