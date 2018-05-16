НБУ упростил покупку валюты для погашения кредитов

Нацбанк Украины предоставил заемщикам возможность выбирать банк с наиболее выгодным курсом для покупки валюты при открытии валютного текущего счета.



Ранее покупка валюты на эти цели была возможна только через банк, обслуживающий кредитный договор.



Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №53, вступающее в силу 17 мая.

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Кроме того, Нацбанк упростил для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и инвестиционных доходов, предоставив нерезидентам возможность покупать валюту, если инвестиции были проведены за счет капитализации дивидендов.



Нацбанк также разрешил банкам проводить взаимные расчеты по операциям купли-продажи валюты и банковских металлов за гривны как до, так и после подтверждения соглашений с помощью Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины, в котором будет аккумулироваться информация банков о должниках по кредитам с возможностью ее предоставления банкам на бесплатной основе.