Госдолг Украины сократился до $77 миллиардов

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на $0,32 миллиарда долларов, или на 0,4%, достигнув $77,05 миллиарда долларов по состоянию на 30 апреля. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Министерствo финансов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 32,62 миллиарда гривень, или на 1,6%, - до 2,021 триллиона гривень. По сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга вырос на 1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 5,6% в гривневом эквиваленте.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года составит 325,53 млрд в гривневом эквиваленте. В частности, до конца текущего года предстоит вернуть долги на 204,43 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания.