На Кипре банкам поручили закрыть счета офшорных компаний

На Кипре Центробанк поручил местным банкам закрыть счета офшорных компаний, сообщает издание Forbes.

Процедура начнется 4 июня.

По данным издания, на Кипре ужесточили подход к офшорным компаниям после визита представителей Минфина США в начале мая.

Как сообщает "РБК" со ссылкой на юристов, после этого Центробанк рекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.

Сообщается, что при этом закрытие счетов может грозить и тем россиянам, которые не находятся под санкциями, если они не смогут раскрыть источник своих доходов.

Напомним, 2 мая Великобритания обязала свои заморские территории раскрыть имена владельцев зарегистрированных активов.

Норма коснется, в частности, Каймановых островов и Британских Виргинских островов.

На остров Мэн и Нормандские острова нововведение распространяться не будет, поскольку британский парламент "не имеет права навязывать им свою волю".