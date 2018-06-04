Без транша МВФ придется сокращать некоторые государственные расходы, - Данилюк

В случае если Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит Украине транш макрофинансовой помощи, правительству придется сокращать некоторые расходы бюджета.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью "Экономической правде".

Он добавил, что ожидает получения денег от МВФ к концу июня.

"Моя оценка - получится (получить транш - ред.). И мы должны это сделать на протяжении июня, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета", - заявил Данилюк.

Он также добавил, что согласно финансовому плану Украина должна была получить около 2 миллиардов долларов еще до марта 2018 года.

"И если до июня правительство еще мог прожить без этих денег, то дальше это сделать будет намного сложнее", - сказал министр.

"Бюджет-2018 формировался на базе того, что мы будем оставаться в программе МВФ, а закон об Антикоррупционном суде должен был быть принят еще до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Рада. Без МВФ нам значительные расходы придется прекратить", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден написал письмо украинскому правительству о том, что Международный валютный фонд недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Министерства финансов и подчинения Фискальной службы.