Запасы кончаются. Украине не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания России, — WP

По словам советника Кабмина Украины по оборонным вопросам Александра Данилюка, более 6 млн украинцев готовы воевать, но их нечем вооружить и экипировать.

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У вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, потому что поставки от партнеров идут слишком медленно. Об этом пишет издание The Washinghton Post.

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Новые системы вооружения прибывают в Украину в рамках военной помощи, но с недостаточной скоростью и в недостаточном количестве. После серии поражений Россия адаптируется и учится использовать свои превосходящие силы против ВСУ, которым элементарно не хватает боевой мощи.

Российские войска пусть и медленно, но продвигаются на Донбассе, а потери Украины значительно выросли. Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBС, сейчас на фронте гибнут около 100-200 бойцов в сутки против 60-100 в мае. Предполагается, что ежедневно около 1000 защитников выбывают из строя из-за ранений.

Россия также теряет своих людей, хотя уже меньше, чем в начале вторжения в Украину. Не хватает ей и военной техники, о чем свидетельствует видео, где ВС РФ расконсервировали сотни советских танков Т-62 для отправки на Украину. WP считает, что несмотря на это, преимущество постепенно переходит к РФ.

По словам советника правительства Украины по вопросам обороны и разведки Александра Данилюка, остается все меньше надежды на получение достаточного количества западного вооружения, которое позволит выбить россиян и освободить оккупированные территории Украины.

"Стратегии и тактики россиян сейчас совершенно другие. Они гораздо успешнее. У них больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся. Сейчас гораздо меньше места для оптимизма", — подчеркнул он. — "Русские используют против нас дальнобойную артиллерию, часто без ответа, потому что у нас нет средств", — сказал он. "Они могут атаковать с расстояния в десятки километров, и мы не можем отстреливаться. Мы знаем все координаты всех их важных целей, но у нас нет средств для атаки".

Александр Данилюк добавил, что Украина почти израсходовала все свои боеприпасы для советского вооружения, составляющего большую часть арсенала страны, а партнеры из Европы передали почти все свои запасы, которые могли выделить. Украинской армии необходимо как можно быстрее перести на более дальнобойные западные системы, в частности американские M777, некоторые из них уже используются на фронте, но их мало, чтобы на равных тягаться с РФ.

По словам советника, каждый день Россия совершает до 50 тысяч артиллерийских залпов, а ВСУ может ответить лишь 5-6 тысячами выстрелов. США пообещали доставить 220 тысяч снарядов, но если воевать с Россией на равных, этого хватит всего на четыре дня.

Человеческие ресурсы являются для Украины небольшой проблемой по сравнению с дефицитом боеприпасов и экипировки. По информации Александра Данилюка, с начала вторжения в армию записались 6 миллионов человек, однако их нечем вооружить и защитить.

"Мы отправили бы их на смерть без снаряжения", — сказал он.

Четыре современных и дальнобойных реактивных системы залпового огня HIMARS уже отправили из США, еще три обещает поставить Великобритания. Их доставят в Украину через несколько недель, а ведь военным необходимо время, чтобы научиться ими пользоваться. Пентагон намекнул, что пришлет больше установок, как только украинцы продемонстрируют свое умение ими пользоваться. В начале вторжения у России было 900 систем такого же класса, и сотни из них продолжают вести обстрелы, несмотря на усилия ВСУ.

Дмитрий Альперович из компании Silverado Consultancy заявил, что украинцы все еще хорошо сражаются и и при возможности могут нанести противнику значительный ущерб. В качестве примера он привел провальную попытку России форсировать реку Северский Донец в конце мая: сотни российских военных были убиты, десятки единиц военной техники уничтожены. Вдобавок, защитники Украины наносят успешные удары беспилотниками по российским позициям и колоннам снабжения.

"Видя происходящее, я буду удивлен, если окажется, что русские несут такие же потери, что и украинцы", — отметил аналитик.

Ранее Михаил Подоляк призвал страны Европы передать Украине больше мощного оружия. По его словам, так партнеры смогут проверить, способна ли Россия воевать с противником, равным по силам.