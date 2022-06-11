Запаси закінчуються. Україні не вистачає зброї та боєприпасів для стримування Росії, — WP

За словами радника Кабміну України з оборонних питань Олександра Данилюка, понад 6 млн українців готові воювати, але їх нема чим озброїти та екіпірувати.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У збройних сил України закінчуються боєприпаси, бо постачання від партнерів іде надто повільно. Про це пише видання The Washinghton Post.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нові системи озброєння прибувають до України у межах військової допомоги, але з недостатньою швидкістю та в недостатній кількості. Після серії поразок Росія адаптується і вчиться використовувати свої сили, що переважають, проти ЗСУ, яким елементарно не вистачає бойової могутності.

Російські війська хай і повільно, але рухаються на Донбасі, а втрати України значно зросли. Як заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС, зараз на фронті гинуть близько 100-200 бійців на добу проти 60-100 у травні. Вважається, що щодня близько 1000 захисників вибувають із ладу через поранення.

Росія також втрачає своїх людей, хоч уже менше, ніж на початку вторгнення в Україну. Бракує їй і військової техніки, про що свідчить відео, де ЗС РФ розконсервували сотні радянських танків Т-62 для відправки на Україну. WP вважає, що, незважаючи на це, перевага поступово переходить до РФ.

За словами радника уряду України з питань оборони та розвідки Олександра Данилюка, залишається все менше надії на отримання достатньої кількості західного озброєння, яка дозволить вибити росіян та звільнити окуповані території України.

"Стратегії і тактики росіян зараз зовсім інші. Вони набагато успішніші. У них більше ресурсів, ніж у нас, і вони нікуди не поспішають. Зараз набагато менше місця для оптимізму", — наголосив він. — "Росіяни використовують проти нас далекобійну артилерію, часто без відповіді, тому що у нас немає коштів", — сказав він. "Вони можуть атакувати з відстані у десятки кілометрів, і ми не можемо відстрілюватися. Ми знаємо всі координати всіх їхніх важливих цілей, але ми не маємо засобів для атаки".

Олександр Данилюк додав, що Україна майже витратила всі свої боєприпаси для радянського озброєння, що становить більшу частину арсеналу країни, а партнери з Європи передали майже всі свої запаси, які могли виділити. Українську армію необхідно якнайшвидше перевести на більш далекобійні західні системи, зокрема американські M777, деякі з них уже використовуються на фронті, але їх мало, щоб на рівних тягатися з РФ.

За словами радника, щодня Росія робить до 50 тисяч артилерійських залпів, а ЗСУ може відповісти лише 5-6 тисячами пострілів. США пообіцяли доставити 220 тисяч снарядів, але якщо воювати з Росією на рівних, цього вистачить лише на чотири дні.

Людські ресурси є для України невеликою проблемою, порівняно з дефіцитом боєприпасів та екіпірування. За інформацією Олександра Данилюка, з початку вторгнення до армії записалися 6 мільйонів людей, проте їх нема чим озброїти та захистити.

"Ми б відправили їх на смерть без спорядження", — сказав він.

Чотири сучасні і далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS вже відправили зі США, ще три обіцяє поставити Великобританія. Їх доставлять в Україну за кілька тижнів, адже військовим потрібен час, щоб навчитися ними користуватися. Пентагон натякнув, що надішле більше установок, як тільки українці продемонструють своє вміння ними користуватися. На початку вторгнення Росія мала 900 систем такого ж класу, і сотні з них продовжують вести обстріл, незважаючи на зусилля ЗСУ.

Дмитро Альперович із компанії Silverado Consultancy заявив, що українці все ще добре борються і й за можливості можуть завдати противнику значних збитків. Як приклад він навів провальну спробу Росії форсувати річку Сіверський Донець наприкінці травня: сотні російських військових було вбито, десятки одиниць військової техніки знищено. До того ж, захисники України завдають успішних ударів безпілотниками по російських позиціях та колонах постачання.

"Дивлячись на те, що відбувається, я буду здивований, якщо виявиться, що росіяни зазнають таких самих втрат, що й українці", — зазначив аналітик.

Раніше Михайло Подоляк закликав країни Європи передати Україні більше потужної зброї. За його словами, так партнери зможуть перевірити, чи Росія здатна воювати з противником, рівним за силою.