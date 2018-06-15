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Главная » Деньги » США ввели пошлины на китайские товары

США ввели пошлины на китайские товары

США ввели пошлины на китайские товары
Фото с сайта SharesPro

Из-за стратегического плана Китая

15.06.18 141
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Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Китая. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.

Кроме того, США могут ввести дополнительные сборы, если Пекин пойдет на ответные меры.

По словам Трампа, в перечень, на который будут распространяться пошлины, входят товары из китайского стратегического плана "Сделано в Китае 2025", который был принят для усиления позиций Пекина в высокотехнологичных отраслях для дальнейшего экономического роста. Вашингтон полагает, что это повредит экономическому росту США и других стран.

Напомним, Евросоюз одобрил пошлины на американские товары.

Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список. В него среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и многое другое. Всего в списке указаны несколько сотен позиций.

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