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Главная » Деньги » Нафтогаз из-за долга Газпрома обратился в Апелляционный суд Швеции
Стокгольмский процесс: Нафтогаз VS Газпром

Нафтогаз из-за долга Газпрома обратился в Апелляционный суд Швеции

Нафтогаз из-за долга Газпрома обратился в Апелляционный суд Швеции
Фото: gaz-system.pl

Украинская сторона обещает, что Газпром заплатит долг в полном объеме

18.06.18 37
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НАК "Нафтогаз Украины" направила представление в апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который по ходатайству Газпрома решил приостановить процедуру принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза  Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичным. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!", - написал Витренко.

Он также добавил, что Газпром заплатит долг в полном объеме и возместит все связанные с этим расходы.

"Газпром нечестным путем пытается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания Газпрома за такие нечестные действия. Мы заставим Газпром заплатить долг в полном объеме и возместить все связанные с этим расходы", - написал Витренко.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.

В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.

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