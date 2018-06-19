Суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома

Сегодня, 19 июня, коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы ПАО "Газпром" на территории Великобритании.

Такое решение суд принял по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Интерфакс-Украина.

Заморозка активов необходима для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате 2,6 млрд долларов, напомнили в Нафтогазе.

Суд постановил, что Газпром в течение 48 часов после получения решения должен предоставить Нафтогазу список всех своих активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тыс. долларов.

Нафтогаз уже уведомил лондонские офисы 17 банков, которые занимаются бизнесом с Газпромом, что они не могут способствовать сокращению активов Газпрома на территории Великобритании.

Напомним, российский газовый монополист Газпром отменил намеченное на середину июня размещение евробондов в фунтах стерлингов. Причиной тому стал риск ареста привлеченных средств по искам Нафтогаза.