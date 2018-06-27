Немецкие репортеры требуют увеличить им зарплату

В союзе журналистов Германии прошло голосование и 89,2% его членов высказались за бессрочную забастовку. Главное требование — увеличить зарплаты на 4,5% работникам ежедневных газет, а это около 13 тысяч человек, и увеличение зарплаты на €200 для молодых журналистов.

Об этом сообщает epochtimes.de.

Причем они требуют от издательств вести с ними исключительно коллективные переговоры через профсоюз, отказавшись от индивидуальных предложений. 1 июля намечен очередной раунд переговоров и журналисты угрожают объявить бессрочный страйк, если их требования не будут выполнены.

Работодатели сначала предложили постепенное увеличение зарплаты на 2,8% в течение двух с половиной лет. Впоследствие ассоциация издателей немецких газет дала согласие на увеличение зарплаты для редакторов на 1,7% задним числом с 1 мая и предложила журналистам единовременный платеж в размере €500, а к 1 января 2019 года увеличить зарплату сотрудников еще на 2,2%.

Журналисты говорят на это следующее: "Либо заключите с нами коллективный договор в седьмом раунде переговоров 1 июля, либо спровоцируете эскалацию и бессрочную забастовку".

Отметим, средняя зарплата журналиста в Берлине €2000.

Напомним, Бабченко просит 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью с ним.