В Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения на 18%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в текущем году на 18%.



Об этом говорится в проекте постановления Кабмина относительно прогноза социального и экономического развития на 2019-2021 годы, передает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.



Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.

По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.



Предполагается, что среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.

Отметим, ранее в Международном валютном фонде заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.