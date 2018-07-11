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Главная » Деньги » В Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения на 18%

В Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения на 18%

В Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения на 18%
Фото из открытых источников

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в 2018 году меняться не должны

11.07.18 87
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Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в текущем году на 18%.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина относительно прогноза социального и экономического развития на 2019-2021 годы, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.

По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.

Предполагается, что среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.

Отметим, ранее в Международном валютном фонде заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.

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