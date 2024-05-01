Осталось 3 дня: как не заплатить "лишнего" за свет

Ошибки потребителей могут привести к неправильному расчету потребленной электроэнергии и дополнительным расходам. В энергокомпании YASNO дали советы, как передавать показания вовремя и правильно.

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Несвоевременная подача показаний ведет к "лишним" расходам

Чтобы получать правильное начисление за использованную электроэнергию, нужно передавать показания вовремя. На это выделено пять дней — два последних дня текущего месяца и первые три дня нового. Если подавать показания раньше или позже — энергетики начислят "лишнее".

"ОСР принимает показания в указанные дни, рассчитывает потребление за календарный месяц и передает его нам. А мы формируем счет. Если показания счетчика передать раньше или позже, то ОСР рассчитает данные по среднесуточному потреблению", — объяснили в компании-поставщике.

Другие риски — ошибки в показаниях и АСКУЭ

Если потребитель случайно вводит показания, меньше предыдущих, эти данные также не будут учтены при расчете. Также ошибку в показаниях могут обнаружить при контроле работники ОСР.

К дополнительным расходам может привести и установленная Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Она передает показатели потребления в первый день месяца, поэтому для расчета будут брать эти данные.

Опасный для кошелька миф

Если в квартире никто не проживает, это не значит, что показания можно не подавать. Оператор системы распределения и поставщик об этом не знают. Чтобы избежать уплаты электроэнергии, которую никто не потребляет, нужно подать соответствующую заявку ОСР или ежемесячно подавать одни и те же показания (последние зафиксированные).

Снятие показаний с двухзонных счетчиков

В YASNO уточнили, как правильно фиксировать и передавать показания владельцам двухзонных счетчиков.

Нужно снять только два показания, которые показываются с интервалом в 10 секунд:

по тарифу "день" (7:00–23:00);

по тарифу "ночь" (23:00–7:00).

Сумму потребленного за день и ночь света передавать не нужно.

Инфографика от YASNO для владельцев двухзонных счетчиков Фото: Yasno

"Если вы заметили, что объем потребленной электроэнергии слишком высокий, пожалуйста, сразу же обратитесь к вашему оператору системы распределения, чтобы внести коррективы и сформировать актуальные счета", — отметили в энергокомпании.

Двухзонные счетчики не передают показания автоматически, если нет АСКУЭ. Уточнить наличие этой системы можно в ОСР. Если ее все же нет, данные нужно подавать самостоятельно.

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