Залишилось 3 дні: як не заплатити "зайвого" за світло

Помилки споживачів можуть призвести до неправильного розрахунку спожитої електроенергії та додаткових витрат. В енергокомпанії YASNO дали поради, як передавати показання вчасно та правильно.

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Невчасне подання показань веде до "зайвих" витрат

Щоб отримувати правильне нарахування за використану електроенергію, потрібно передавати показання вчасно. На це виділено п’ять днів — два останні дні поточного місяця та перші три дні нового. Якщо подавати показання раніше або пізніше — енергетики нарахують "зайве".

"ОСР приймає показання в зазначені дні, розраховує споживання за календарний місяць та передає його нам. А ми формуємо рахунок. Якщо показання лічильника передати раніше або пізніше, то ОСР розрахує дані за середньодобовим споживанням", — пояснили у компанії-постачальнику.

Інші ризики — помилки у показаннях та АСКОЕ

Якщо споживач випадково вводить показання, менші за попередні, ці дані також не будуть враховані під час розрахунку. Також помилку у показаннях можуть виявити під час контролю працівники ОСР.

До додаткових витрат може призвести й встановлена Автоматизована система контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ). Вона передає показники споживання у перший день місяця, тож для розрахунку братимуть ці дані.

Небезпечний для гаманця міф

Якщо у квартирі ніхто не проживає, це не означає, що показання можна не подавати. Оператор системи розподілу та постачальник про це не знають. Щоб уникнути сплати електроенергії, яку ніхто не споживає, потрібно подати відповідну заявку ОСР або щомісяця подавати одні й ті самі показання (останні зафіксовані).

Зняття показань з двозонних лічильників

В YASNO уточнили, як правильно фіксувати та передавати показання власникам двозонних лічильників.

Потрібно зняти лише два показання, які показуються з інтервалом у 10 секунд:

за тарифом "день" (7:00–23:00);

за тарифом "ніч" (23:00–7:00).

Суму спожитого за день та ніч світла передавати не потрібно.

Інфографіка від YASNO для власників двозонних лічильників Фото: Yasno

"Якщо ви помітили, що обсяг спожитої електроенергії зависокий, будь ласка, одразу ж зверніться до вашого оператора системи розподілу, щоб внести корективи та сформувати актуальні рахунки", — наголосили в енергокомпанії.

Двозонні лічильники не передають показання автоматично, якщо немає АСКОЕ. Уточнити наявність цієї системи можна в ОСР. Якщо її все ж немає, дані потрібно подавати самостійно.

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