Деньги от повышения тарифов в Киеве пойдут на зарплаты транспортникам

Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По его словам, без повышения тарифов на проезд в общественном транспорте "Киеву не избежать кризиса в транспортной сфере".

"Полученные от повышения тарифов средства в первую очередь пойдут на повышение заработных плат работникам транспортных коммунальных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава. Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые городской бюджет выделяет на покрытие убытков транспортных предприятий", - заявил Кличко.

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Кроме того, он объяснил, что городские власти ежегодно дотируют транспортную сферу в размере 1,8 млрд гривен.

"За последние годы мы закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. Но сейчас ситуация такова, что скоро на этом транспорте некому будет работать - предприятиям не хватает специалистов, нужно повышать зарплату транспортникам. На это в первую очередь пойдут деньги от увеличения стоимости проезда", - добавил Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что 8 грн – это стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте, а для тех, кто пользуется им регулярно, проезд будет стоить в среднем 6,50 грн.

После этого Кличко заверил, что бесплатный проезд в коммунальном общественном транспорте для льготных категорий населения - пенсионеров, школьников, людей с инвалидностью, участников боевых действий и других лиц - останется бесплатным.

Напомним, метро на киевский Виноградарь обойдется в 6,3 млрд грн.