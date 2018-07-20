Мировое соглашение с Газпромом по уже принятым решениям невозможно, - Витренко

Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом относительно уже принятых Стокгольмским арбитражем решений не является возможным.



Об этом заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.



"Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение относительно уже принятых арбитражем решений не является возможным. Это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем", - заявил он.

Кроме того, в арбитраж был подан новый иск НАК по Газпрому с требованием компенсации более 12 млрд долларов. И, как отметил Витренко, если Газпром хочет заключить мировое соглашение по новых арбитражных процессах, он может оплатить НАК компенсацию во внесудебном порядке.



В НАК добавляют, что "никто решение арбитража не отменял и не останавливал", а апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции.



"Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", – сообщил представитель НАК.



Кроме того, он добавил, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.



"Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство Северного потока - 2, как политического и антиконкурентного проекта", - считает Витренко.



О том, что Украина не станет договариваться с Россией в обход решений Стокгольмского арбитража в споре между Нафтогазом и Газпромом, сообщал ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, суд обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что арестованные активы Газпрома могут продать на аукционе.