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Главная » Деньги » Мировое соглашение с Газпромом по уже принятым решениям невозможно, - Витренко
Стокгольмский процесс: Нафтогаз VS Газпром

Мировое соглашение с Газпромом по уже принятым решениям невозможно, - Витренко

Мировое соглашение с Газпромом по уже принятым решениям невозможно, - Витренко
Офис НАК "Нафтогаз" / Фото: kvedomosti.com

В НАК говорят, что "никто решение арбитража не отменял и не останавливал"

20.07.18 36
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Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом относительно уже принятых Стокгольмским арбитражем решений не является возможным.

Об этом заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

"Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение относительно уже принятых арбитражем решений не является возможным. Это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем", - заявил он.

Кроме того, в арбитраж был подан новый иск НАК по Газпрому с требованием компенсации более 12 млрд долларов. И, как отметил Витренко, если Газпром хочет заключить мировое соглашение по новых арбитражных процессах, он может оплатить НАК компенсацию во внесудебном порядке.

В НАК добавляют, что "никто решение арбитража не отменял и не останавливал", а апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции.

"Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", – сообщил представитель НАК.

Кроме того, он добавил, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.

"Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство Северного потока - 2, как политического и антиконкурентного проекта", - считает Витренко.

О том, что Украина не станет договариваться с Россией в обход решений Стокгольмского арбитража в споре между Нафтогазом и Газпромом, сообщал ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, суд обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что арестованные активы Газпрома могут продать на аукционе.

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