Размеры субсидий в Украине сократились на 40%

С июня этого года правительство сократило размеры субсидий почти на половину – на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Об этом сообщила Государственная служба статистики в профильном отчете.



"В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 609,2 тысяч домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 гривен по сравнению с июнем 2017 года", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос монетизации льгот и субсидий Кабмин рассмотрит в третьем квартале

Отмечается, что за полгода правительство возместило населению 667,3 млн гривен на оплату коммуналки, в то время как в прошлом году за шесть месяцев – 2,74 млрд гривен.



Кроме того, 563 300 семьям была назначена субсидия на покупку сжиженного газа и топлива для обогрева.

Напомним, украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки.