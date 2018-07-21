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Главная » Деньги » Размеры субсидий в Украине сократились на 40%

Размеры субсидий в Украине сократились на 40%

Размеры субсидий в Украине сократились на 40%
Фото: IPnews

За полгода правительство возместило населению 667,3 млн гривен на оплату коммуналки

21.07.18 20
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С июня этого года правительство сократило размеры субсидий почти на половину – на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики в профильном отчете.

"В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 609,2 тысяч домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 гривен по сравнению с июнем 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода правительство возместило населению 667,3 млн гривен на оплату коммуналки, в то время как в прошлом году за шесть месяцев – 2,74 млрд гривен.

Кроме того, 563 300 семьям была назначена субсидия на покупку сжиженного газа и топлива для обогрева.

Напомним, украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки.

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