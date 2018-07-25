Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Гройсман назначил служебное расследование из-за задержки пенсий

Гройсман назначил служебное расследование из-за задержки пенсий

Гройсман назначил служебное расследование из-за задержки пенсий
Фото: kmu.gov.ua

Ответственность за проблемы – на руководителе ПФУ

25.07.18 8
000

Задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле, - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с руководством Пенсионного фонда, Госказначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики.

Премьер заявил, что будет назначено служебное расследование главы ПФУ и региональных руководителей.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей ПФУ) своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу", - заявил глава правительства.

Он обратил внимание, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты.

"Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
К задержке пенсий в Украине привел кассовый разрывМассовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоемМинимальная пенсия вырастет с начала июля
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13978
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12081
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9282
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16657
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12196
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20231
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10600
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22965
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8282
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6609
  1. В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру" 3344 / 3800
  2. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 3202 / 3626
  3. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2830 / 2909
  4. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 2198 / 2450
  5. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2036 / 2858
  6. Французский изобретатель полетал на ховерборде со скоростью более 160 км в час 1541 / 1746
  7. На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад 1508 / 1783
  8. Ульяна Супрун рассказала о сне днем 1457 / 1542
  9. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 1432 / 1530
  10. Греция переживает трагедию, - Ципрас 1189 / 1283
  1. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 10 / 1530
  2. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 8 / 2450
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 13978
  4. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 766
  5. На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад 5 / 1783
  6. Французский изобретатель полетал на ховерборде со скоростью более 160 км в час 5 / 1746
  7. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 5 / 3626
  8. Открытый доступ. Как бизнес может улучшить качество жизни людей с инвалидностью 5 / 235
  9. Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет 3 / 697
  10. Без эстрады и шансона. Как создать идеальный музыкальный фестиваль 3 / 1709
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.