Гройсман назначил служебное расследование из-за задержки пенсий

Задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле, - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с руководством Пенсионного фонда, Госказначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики.

Премьер заявил, что будет назначено служебное расследование главы ПФУ и региональных руководителей.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей ПФУ) своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу", - заявил глава правительства.

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Он обратил внимание, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты.

"Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем.