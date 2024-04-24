От выплат лучше отказаться: кому из украинцев выгодно подождать с выходом на пенсию

Гражданам, получившим право на пенсию по возрасту, выгоднее поработать "дополнительные" годы. В зависимости от продолжительности отсрочки отдыха размер надбавки увеличивается.

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Выход на пенсию по возрасту — личное решение каждого человека. Однако в Украине предусмотрены некоторые поощрения для тех, кто решит подольше поработать перед законным отдыхом. Детали известны из публикации на сайте Пенсионного фонда Украины.

Что дает более поздний выход на пенсию?

Для тех, кто дольше поработал несмотря на возможность выйти на пенсию, увеличивается основной размер выплат:

если отсрочка до 60 месяцев — на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа;

— на за каждый полный месяц страхового стажа; если отсрочка более 60 месяцев — на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа.

Подсчет начинается с месяца, следующего за месяцем, когда лицо достигло пенсионного возраста.

То есть если пенсионер проработал еще до пяти лет после того, как мог уйти на отдых, за каждый год ему начислят надбавку в размере 6%. В случае более длительной отсрочки надбавка за каждый год будет составлять уже 9%.

"Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется", — отметили в ПФУ.

Куда нужно обращаться?

О желании выйти на пенсию позже необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Если гражданин не обратится по этому поводу, а в реестре застрахованных лиц есть данные о его стаже (оцифрованная трудовая книжка) — выплаты назначат автоматически. Если данных о стаже нет, но украинец продолжает работать и не требует назначить пенсию, считается, что он принял решение об отсрочке.

Когда пенсию все же назначат?

Пенсию по возрасту с отсрочкой назначают:

со следующего дня после полного месяца страхового стажа — если лицо обратилось в течение трех месяцев с этой даты;

с этой даты; со дня обращения — если лицо обратилось позже.

Напомним, украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточно страхового стажа, могут получать от государства временную помощь. Однако оформить такие выплаты смогут не все.

С 1 марта в Украине изменился размер минимальной пенсии. В СМИ разобрались, для кого увеличили выплаты.