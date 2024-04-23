Минимальная пенсия в Украине: что изменилось в 2024 году

Сумма минимальной пенсии зависит от двух факторов — возраста человека и количества страхового стажа. Украинцы без стажа не получают пенсию, а могут рассчитывать лишь на временную помощь от государства.

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Часть украинцев получает минимальную пенсию, размер которой с 1 марта изменился. О том, кто может рассчитывать на какие выплаты в 2024 году, говорится в материале "На пенсии" от 22 апреля.

Кому выплачивают минимальную пенсию?

В Украине минимальную пенсию получают граждане, достигшие 65-летнего возраста и имеющие достаточный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 — для мужчин). Размер минимальной пенсии полностью зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Какой размер минимальной пенсии?

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну. Однако после индексации весной размер минимальной пенсии вырос — на 364 гривны. Сейчас размер такой пенсии составляет 2725 гривен.

Сколько получают пенсионеры без стажа?

Украинцам, которые не имеют страхового стажа, не выплачивают пенсию. Эта категория граждан может рассчитывать лишь на временную государственную помощь.

Размер такой помощи можно рассчитать, отняв от суммы прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сумму среднемесячного совокупного дохода семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

Сейчас вышеупомянутый прожиточный минимум составляет 2361 гривну. Вместе с тем сумма временного пособия не может превышать размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3028 гривен.

Сколько выплачивают при полном стаже?

С 1 марта минимальная пенсия для 65-летних украинцев составляет 3370 гривен. Ее могут получать мужчины со страховым стажем 35 лет и женщины со стажем 30 лет.

Как изменилась минимальная пенсия в 2024 году?

С 1 марта были установлены и другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которые получают выплаты в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

гражданам до 70 лет при полном стаже и лицам с инвалидностью I группы (возраст и стаж не влияют) — 2980 гривен ;

; лицам 70-80 лет с полным стажем — 3240 гривен ;

; гражданам в возрасте от 80 лет со стажем 20/25 лет — 3370 гривен.

Для всех трех категорий есть исключение — пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины сообщили, когда пересчитают выплаты пенсионерам, которые работают. Это коснется только тех граждан, которые имеют стаж не менее двух лет.

Также в ПФУ рассказали, как украинцы могут рассчитать размер своих пенсионных выплат и возраст выхода на отдых.