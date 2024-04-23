Мінімальна пенсія в Україні: що змінилось у 2024 році

Сума мінімальної пенсії залежить від двох факторів — віку людини та кількості страхового стажу. Українці без стажу не отримують пенсію, а можуть розраховувати лиш на тимчасову допомогу від держави.

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Частина українців отримує мінімальну пенсію, розмір якої з 1 березня змінився. Про те, хто може розраховувати на які виплати у 2024 році, йдеться у матеріалі "На пенсії" від 22 квітня.

Кому виплачують мінімальну пенсію?

В Україні мінімальну пенсію отримують громадяни, які досягли 65-річного віку та мають достатній страховий стаж (30 років для жінок та 35 — для чоловіків). Розмір мінімальної пенсії повністю залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Який розмір мінімальної пенсії?

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню. Однак після індексації навесні розмір мінімальної пенсії зріс — на 364 гривні. Нині розмір такої пенсії становить 2725 гривень.

Скільки отримують пенсіонери без стажу?

Українцям, які не мають страхового стажу, не виплачують пенсію. Ця категорія громадян може розраховувати лише на тимчасову державну допомогу.

Розмір такої допомоги можна розрахувати, віднявши від суми прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, суму середньомісячного сукупного доходу сім’ї на одну особу за останні 6 місяців.

Нині вищезгаданий прожитковий мінімум становить 2361 гривню. Водночас сума тимчасової допомоги не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3028 гривень.

Скільки виплачують при повному стажі?

З 1 березня мінімальна пенсія для 65-річних українців становить 3370 гривень. Її можуть отримувати чоловіки зі страховим стажем 35 років та жінки зі стажем 30 років.

Як змінилась мінімальна пенсія у 2024 році?

З 1 березня були встановлені й інші мінімальні розміри виплат пенсіонерам, які отримують виплати відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

громадянам до 70 років за повного стажу та особам з інвалідністю І групи (вік та стаж не впливають) — 2980 гривень ;

; особам 70-80 років з повним стажем — 3240 гривень ;

; громадянам віком від 80 років зі стажем 20/25 років — 3370 гривень.

Для усіх трьох категорій є виняток — пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України повідомили, коли перерахують виплати пенсіонерам, які працюють. Це торкнеться лише тих громадян, які мають стаж не менше двох років.

Також у ПФУ розповіли, як українці можуть розрахувати розмір своїх пенсійних виплат та вік виходу на відпочинок.