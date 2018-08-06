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Главная » Деньги » Немецкие СМИ рассказали о схемах коррупции на украинской таможне

Немецкие СМИ рассказали о схемах коррупции на украинской таможне

Немецкие СМИ рассказали о схемах коррупции на украинской таможне
Фото: MIGnews

В результате Украина теряет более 4 млрд евро в год

06.08.18 960
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Из-за процветающей на таможне коррупции Украина ежегодно теряет более 4 миллиардов евро.

Как сообщает DW, об этом говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 6 августа.

Отмечается, что указанная сумма – это более одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от МВФ, ЕС и Всемирного банка.

Süddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые в Украине для ухода от пошлин.

Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. К примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала – только на одной партии груза государство теряет тысячи евро. По даным издания, к махинациям причастны сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и полиции. Отмечается, что согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнении с 56% респондентами в 2016 году.

При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%. Треть опрошенных компаний в Украине заявили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад.

По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

Напомним, Рада дала добро на создание "единого окна" на таможне.

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