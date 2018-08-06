В Украине могут измениться правила закупки лекарств

В ближайшее время может быть подписан приказ МОЗ и Минэкономразвития, который запретит проводить закупки разных медпрепаратов одним лотом

Новый принцип формирования предмета закупки при бюджетных закупках лекарств "один препарат — один лот" позволит экономить и расширит круг участников торгов.

Об этом сообщает Дело со ссылкой на слова государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди.

"Накопилась критическая масса проблем, которые получили широкий резонанс. В конце прошлого года в АМКУ стало поступать много жалоб. Жалобы по тендерам как раз касались объединения большого количества препаратов в один лот, и того, что компании, даже предложив более низкую цену, не могут выйти на торги, если у них, например, в ассортименте только один онко-препарат, а объединенный лот должен включать 20 наименований разных нозологий", — сказала она.

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По словам Панаиотиди, внедрение принципа "один препарат — один лот" позволит экономить до 20% бюджетных средств.

"Это действительно большие деньги, на которые можно купить больше лекарств", — сказал она.

Панаиодити отметила, что соответствующий совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства.