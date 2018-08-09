На Львовщине банковская работница присвоила 4 млн грн вкладов

Руководитель районного отделения одного из банков Львовской области положила себе в карман около 4 млн грн денег вкладчиков.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте 51-летней управляющей отделением банка.

"Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения", - сообщили в полиции.

Всего были присвоены 75,4 тысячи долларов и 56,6 тысячи евро, что по курсу НБУ на тот момент составило 4 миллиона гривен.

Женщине сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Подозреваемая может выйти под залог 6,9 миллиона гривен.

Напомним, в Узбекистане при попытке ограбления банка задержали троих граждан Украины.