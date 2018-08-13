В Украине закрывают российский Проминвестбанк, - СМИ

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от идеи продать свой дочерний Проминвестбанк (ПИБ) в Украине.



Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.



Отмечается, ВЭБ полностью прекращает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, потому что ему не удалось согласовать сделку с Нацбанком Украины.

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В связи с этим ВЭБ свернет свой бизнес в Украине: Проминвестбанк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады.



Издание утверждает, что окончательное решение будет принято в ноябре. Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб (более 6 млрд грн).

Ранее сообщалось, что бизнесмен Александр Ярославский подал документы в Национальный банк на покупку Проминвестбанка.