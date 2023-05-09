В Украине на аукционе продадут 10 банков-банкротов: какие банки в списке

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В период с 8 по 12 мая 8-12 мая 2023 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы десяти ликвидируемых банков. Среди них — две украинские "дочки" российских финучреждений. Начальная цена реализации всех лотов составляет почти 8,46 млрд грн, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Так, например, выставлены на продажу права требования по кредитам на 8,1 млрд грн, а также объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства на 308,2 млн грн. Также дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 45,2 млн грн.

Запланирована продажа активов следующих финансовых учреждений:

МР Банка ("дочка" российского "Сбербанка") — на сумму 3,74 млрд грн.

— на сумму 3,74 млрд грн. "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБ из России) – на 2,52 млрд грн.

– на 2,52 млрд грн. "Мегабанка" – на 1,57 млрд грн.

банка "Земельный капитал" – на 289,3 млн грн.

банка "Сич" – на 152 млн грн.

"Златобанка" – на 99,6 млн грн.

"Мисто" Банка – на 65,2 млн грн.

банка "Аркада" – на 26,9 млн грн.

"Дельта Банка" – на 1,7 млн грн.

"Фидобанка" – на 1,4 млн грн.

Вырученные от продажи активов средства будут направлены на расчет с кредиторами.

К слову, в начале мая 2023 года аналитики YouControl выяснили, что в отношении 18 выведенных с рынка банковских учреждений вынесено 3 629 записей о заемщиках, руководителях и бывших акционерах, которые должны вернуть свои долги согласно решениям суда. Общая сумма долга составляет 75,6 миллиарда гривен.

Самые большие долги перед "Проминвестбанком" — 44,4 миллиарда гривен. Вдвое меньше долг перед "МР Банком" – 23,4 миллиарда гривен. На третьем месте "Златобанк", которому задолжали 6,5 миллиарда гривен.

Еще задолженность почти в 400 миллионов гривен существует перед ВТБ Банком, а долг в 368 миллиона гривен — банком "Финансы и кредит". Также в топ-10 банков, которым вкладчики остались должны, вошли:

"Мега банк".

"Город банк".

"Айбокс банк"

"Банк Сич".

банк "Земельный капитал".

Ранее Фокус рассказывал о продолжающемся банковском кризисе в США. Так, в первый день мая стало известно о банкротстве калифорнийского First Republic Bank. По данным Bloomberg, финучреждение входило в двадцатку крупнейших банков США.