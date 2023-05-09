В Україні на аукціоні продадуть 10 банків-банкрутів: які банки у списку

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У період з 8 по 12 травня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) планує продати активи десяти банків, що ліквідуються. Серед них — дві українські "дочки" російських фінустанов. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить майже 8,46 млрд грн, повідомила пресслужба ФГВФО.

Так, наприклад, виставлено на продаж права вимоги щодо кредитів на 8,1 млрд грн, а також об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші кошти на 308,2 млн грн. Також дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 45,2 млн грн.

Заплановано продаж активів наступних фінансових установ:

МР Банку ("дочка" російського "Ощадбанку") — на суму 3,74 млрд грн.

— на суму 3,74 млрд грн. "Промінвестбанку" ("дочка" ВЕБ із Росії) — на 2,52 млрд грн.

— на 2,52 млрд грн. "Мегабанку" – на 1,57 млрд грн.

банку "Земельний капітал" – на 289,3 млн грн.

банку "Січ" — на 152 млн грн.

"Золотобанку" — на 99,6 млн грн.

"Місто" Банку — на 65,2 млн грн.

банку "Аркада" – на 26,9 млн. грн.

"Дельта Банку" – на 1,7 млн грн.

"Фідобанку" – на 1,4 млн грн.

Виручені від продажу активів кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами.

До речі, на початку травня 2023 року аналітики YouControl з'ясували, що щодо 18 виведених з ринку банківських установ винесено 3 629 записів про позичальників, керівників та колишніх акціонерів, які мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду. Загальна сума боргу складає 75,6 мільярда гривень.

Найбільші борги перед "Промінвестбанком" — 44,4 мільярда гривень. Вдвічі менший борг перед "МР Банком" – 23,4 мільярда гривень. На третьому місці "Златобанк", якому заборгували 6,5 мільярда гривень.

Ще заборгованість майже 400 мільйонів гривень існує перед ВТБ Банком, а борг 368 мільйонів гривень — банком "Фінанси та кредит". Також до топ-10 банків, яким вкладники залишилися винні, увійшли:

"Мегабанк".

"Місто банк".

"Айбокс банк"

"Банк Січ".

банк "Земельний капітал".

Раніше Фокус розповідав про банківську кризу, що триває в США. Так, у перший день травня стало відомо про банкрутство каліфорнійського First Republic Bank. За даними Bloomberg, фінустанова входила до двадцятки найбільших банків США.