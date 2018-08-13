Ключевым фактором платежеспособности Украины остаются кредиты МВФ, - Fitch

Агентство Fitch Ratings ​опубликовало оценку финансового состояния украинской экономики.

По версии аналитиков агентства, ключевым фактом платежеспособности Украины остаются кредиты МВФ.



В целом Fitch позитивно оценивает динамику экономики Украины. "Повышение гибкости валютного курса и денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность цен, а также разумное банковское регулирование способствовали повышению макроэкономической стабильности", — говорится в заключении агентства.

В результате с 2016 года инфляция на Украине только в июне 2018 года достигала двузначной отметки, немного превысив 10%. В июле показатель инфляции вновь снизился, достигнув 9,9%. "Украина испытала меньшую волатильность, чем ряд других развивающихся рынков в 2018 году, несмотря на высокие требования к внешнему финансированию", — заключили эксперты Fitch.

Вместе с тем задержки в выполнении программы сотрудничества Украины с МВФ остаются "источником неопределенности" для Киева, говорится в оценке, данной Fitch. При этом Украина не до конца исполнила ряд требований фонда. В частности, неурегулированным остается вопрос сокращения дефицита бюджета ниже уровня 2,5% и повышения тарифов на отопление для населения. Эти вопросы продолжают мешать выделению Украине средств в полном объеме.



В этих условиях ключевой проблемой для Украины остается задержка перечисления траншей по программе МВФ. Помощь со стороны фонда должна поддержать сокращающиеся три месяца подряд международные резервы (снизились к июлю до $17,75 млрд против пиковых $18,9 млрд в ноябре) на фоне растущих платежей по суверенному долгу.

Напомним, Fitch подтвердило рейтинг Украины.