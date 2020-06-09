Опасный ход. Почему помощь от бизнеса губительна для государства

Первая половина 2020 года, вне всяких сомнений, займет несколько страниц, а то и целый раздел в учебниках по истории. Более 3 млрд людей во всем мире из-за пандемии коронавируса сидят на самоизоляции. Миллионы больных и тысячи умерших. Локдаун, опустевшие улицы и огромные потери для бизнеса. Только за первые два месяца пандемии, по данным Bloomberg, 100 богатейших людей мира потеряли $408 млрд. Прогнозируют, что к концу 2020-го эта сумма удвоится. Еще одна масштабная цифра — $5,5 трлн. Именно во столько обойдутся глобальному ВВП последствия пандемии в ближайшие два года, считают экономисты JPMorgan Chase и предупреждают: нас ждет худший кризис со времен Великой депрессии. Пугают своей статистикой и в ООН. Там заявляют, что во втором квартале этого года работу потеряли около 200 млн человек.

Уверен, если бы такой прогноз вы услышали в новогоднюю ночь, то поперхнулись бы шампанским, а то и вовсе подумали бы, что это сценарий очередной антиутопии от Netflix. Но реальность оказалась страшнее. Мир охватила глобальная катастрофа, масштаб которой мы до сих пор не можем оценить.

Несмотря на все это, украинский бизнес вспомнил о своей социальной ответственности и начал активно помогать государству бороться с пандемией. Но в перспективе ничего хорошего это не сулит. Ни бизнесу, ни государству.

Замкнутый круг

Помощь — на первый взгляд, дело хорошее, благородное и выгодное для обеих сторон. Государство получает необходимые аппараты искусственной вентиляции легких, маски, костюмы для врачей и т. д. Бизнес же улучшает свою репутацию, показывает ответственность перед страной и, возможно, со временем сможет обратиться к государству за помощью, напомнив о своей благой деятельности. Ведь не первый раз такое случается в нашей стране. В 2014–2015 годах именно благодаря бизнесу и волонтерам украинская армия начала преображаться, превратившись в итоге из расхлябанной структуры в войско, способное эффективно защищать нашу страну.

Сейчас общими усилиями приходится поддерживать медицину, состояние и обеспечение которой соизмеримо с состоянием украинской армии в те времена, когда у солдат даже носков не было. Только теперь нет защитных масок.

Но почему так получается, что раз в пять лет наше государство, которое должно быть сервисным центром для граждан, не справляется со своими прямыми обязанностями, за которые мы платим налоги?

Ведь это все равно что нанять охранную фирму, которая прекращает работу всякий раз, когда воры врываются в ваш дом или офис.

Как по мне, помощь от бизнеса только расслабляет государственную систему, как бы напоминая: "Ребята, если чего, мы на подхвате". Да, иногда эта помощь жизненно необходима, но ее итог губителен. Ведь бизнес и волонтеры находятся в положении цугцванга, при котором любой ход ведет к ухудшению их позиций. Не помочь — потерять государство, помочь — снова убедить госсистему в том, что можно не решать проблемы превентивно. Пример украинской армии и сейчас показывает: без помощи волонтеров не обойтись, в одиночку государство не справляется. Или не хочет справляться, что в десятки раз страшнее.

В таких условиях бизнесу, который искренне хочет помочь и не стать жертвой цугцванга, нужно не ждать краха определенных секторов экономики, но поддерживать их систематически. Будем откровенны: о проблемах украинской медицины было известно задолго до начала пандемии.

А вот для тех предпринимателей, которые на своей благотворительности хотят пиариться, ожидая на помощь в будущем, новости плохие: государство не Ланнистеры, оно не всегда платит долги. Особенно в те моменты, когда до президентских и парламентских выборов еще несколько лет.